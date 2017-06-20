На Тернопільщині до кінця року планують відремонтувати дороги "Тернопіль–Дубно" та "Тернопіль–Львів"

На Тернопільщині до кінця року планують відремонтувати дороги на магістралях «Тернопіль–Дубно» та «Тернопіль–Львів». Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це заявив голова ТОДА Степан Барна.

Читайте такожТернополянину доведеться сплатити штраф через хибний виклик патрульних «Усім відомо, що цього року ми поставили собі за мету в Тернопільській області зробити «революцію» з дорогами державного значення. Адже почали будівництво двох важливих магістралей «Тернопіль–Дубно» та «Тернопіль–Львів». Це дуже важливі об’єкти, які дозволять забезпечити збільшення пасажиропотоку, доїзд пасажирського транспорту, а також привабить туристів на територію Тернопільської області. При цьому добрі дороги допоможуть створити передумови для залучення інвесторів. Сподіваємося, що при сприятливих умовах ще до кінця року нам вдасться завершити роботи на цих напрямках», – сказав Барна.

Він зауважив, що з 1 січня 2018 року автомобільні дороги загального користування місцевого значення перейдуть у власність територіальних громад і місцевих рад та на баланс облдержадміністрацій.

«Ми сьогодні ставимо перед органами державної влади на місцях, райадміністраціями, органами місцевого самоврядування, керівництвом об’єднаних територіальних громад питання щодо необхідності створення відповідних комунальних підприємств, які будуть здатні обслуговувати ці дороги. Це потрібно для того, щоб ми самі визначали дороги, які будемо робити, та дороги, які будуть для нас більш пріоритетні. Першим його етапом стало створення відділу в обласній адміністрації, який займається ревізією доріг, здійснює їх переоблік, задля того, щоб вже 1 січня 2018 року ми були повноцінними господарями наших доріг», – зазначив голова ТОДА.

Він додав, що зараз перед підрядниками ставиться завдання робити дороги, які відповідають сучасним європейським стандартам і з гарантією щонайменше 5 років. При виникненні ж дефектів підприємство, яке займалося будівництвом доріг, усуватиме їх самостійно.

«Наше завдання створити конкурентні умови між компаніями, які будуть конкурувати перш за все на рівні якості й ціни будівництва доріг в області. Водночас, цього року ми плануємо щонайменше половини субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад спрямувати на ремонт і будівництво місцевих доріг. Спрямовуємо кошти також з перевиконання митного збору. Саме тому для нас принциповими є якість будівництва доріг і контроль за нею. Тому вкотре запрошую громадськість долучатися до цього процесу. І головна позиція: дороги є не там, де їх будують, а де їх бережуть. Тому функціонування вагових комплексів на території області та діяльність контролюючих органів на Тернопільщині є невід’ємною складовою», – акцентував Барна.

Довідка УНІАН. Дорожня мережа Тернопільщини складає 5 тис. км. З них приблизно 1,5 тис. км – дороги загального значення, міжнародні дороги і національні, а також 3,5 тис. км – дороги місцевого значення, тобто ті, які якраз перейдуть на баланс області.