На Тернопільщині поліцейські почали патрулювати дороги державного значення

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції Тернополя, відучора на дорогах області уже працює дорожня патрульна поліція.

Читайте такожЗапуск дорожньої поліції в Україні: обіцяють обійтись без "засідок у кущах" Поліцейські патрулюють на дорогах державного значення. Зокрема, екіпажі нестимуть службу на автомобільних дорогах H-02 «Львів-Тернопіль» та М-12 «Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка».

«Поліцейські на дорогах реагуватимуть не тільки на порушення правил дорожнього руху, а й громадської безпеки, будуть реагувати на повідомлення про правопорушення, які будуть їм передаватися, якщо вони будуть неподалік», – зазначили в патрульній поліції Тернополя.