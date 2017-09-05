Поліція встановила особу тернополянки, яка викинула свою новонароджену дитину у сміття.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора 4 вересня поліцейські розшукали в одному з медичних закладів 30-річну мешканку обласного центру.

Вона намагалася ввести в оману слідчих, спочатку заперечувала свою вагітність, стверджуючи, що лікує запалення яєчників.

Врешті зізналася, що народжувала вдома у туалеті. Жінка стверджує, дитина народилася мертвою, тому й вирішила одразу її позбутися. Допомогла породіллі у цьому її мати, яка допомогла загорнути дитину та винесла згорток на смітник.

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Під час обшуку в квартирі тернополянки виявлено докази, які підтвердили, що дитина народилося саме там.

За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини відкрито кримінальне провадження згідно статті 117 ККУ. Триває судово-медична експертиза, яка встановить основну причину смерті новонародженої дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня житель села Ігровиця, сортуючи щойно привезене сміття на Малашівському сміттєзвалищі, куди звозять відходи з Тернополя, виявив у ньому труп новонародженої дитини.