На Тернопільщині на сміттєзвалищі виявили тіло новонародженої дитини.Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, вчора 31 серпня близько 13 год до Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від жителя села Ігровиця.

Чоловік, сортуючи щойно привезене сміття, виявив у ньому труп новонародженої дитини. На місце події вихали слідчо-оперативні групи Головного управління поліції та місцевого відділення. Під час поверхневого огляду тіла видимих тілесних ушкоджень виявлено не було. Нерівні краї обірваної пуповини свідчили, що дівчинку народжували не в медичному закладі.

За оперативними даними, відходи, у яких було знайдено мертве немовля, привезені з Тернополя.

Проведений розтин тіла новонародженої дівчинки, яку було знайдено на сміттєзвалищі в селі Малашівці Зборівського району, не дав можливості встановити причину смерті через гнилісні зміни. Призначено додаткову судово-медичну експертизу.

Наразі поліцейські вживають оперативних заходів з метою встановлення жінки, що народила дитину. Кримінальне провадження розпочато за ст .117 КК (умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини).