У Тернополі затримали чоловіка, який кинувся з ножем на прийомну дочку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, о 4 год ранку на спецлінію 102 зателефонувала мешканка вул. Героїв Крут. Вона розповіла, що її вітчим завдав їй тілесних ушкоджень.

Коли поліцейські приїхали за вказаною адресою, чоловік перебував вдома, а заявниця втекла до сусідів.

Інспектори викликали їй швидку, оскільки виявили в неї на шиї поріз.