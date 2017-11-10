У Тернополі затримали чоловіка, який кинувся з ножем на прийомну дочку

13:21, 10 листопада 2017
Тернопіль
163

Охоронці правопорядку викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.

112.ua

У Тернополі затримали чоловіка, який кинувся з ножем на прийомну дочку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, о 4 год ранку на спецлінію 102 зателефонувала мешканка вул. Героїв Крут. Вона розповіла, що її вітчим завдав їй тілесних ушкоджень.

Коли поліцейські приїхали за вказаною адресою, чоловік перебував вдома, а заявниця втекла до сусідів.

Інспектори викликали їй швидку, оскільки виявили в неї на шиї поріз.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #чоловік напав дічвину