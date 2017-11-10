У Тернополі затримали чоловіка, який кинувся з ножем на прийомну дочку
13:21, 10 листопада 2017Тернопіль
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Охоронці правопорядку викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування усіх обставин.
Чоловік завдав дівчині тілесних ушкоджень \ 112.ua
У Тернополі затримали чоловіка, який кинувся з ножем на прийомну дочку.
Як повідомили УНІАН в прес-службі патрульної поліції, о 4 год ранку на спецлінію 102 зателефонувала мешканка вул. Героїв Крут. Вона розповіла, що її вітчим завдав їй тілесних ушкоджень.
Коли поліцейські приїхали за вказаною адресою, чоловік перебував вдома, а заявниця втекла до сусідів.
Інспектори викликали їй швидку, оскільки виявили в неї на шиї поріз.
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