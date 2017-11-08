На Тернопільщині вбивцю сестри-інваліда та немовля засудили до 14 років позбавлення волі

На Тернопільщині вбивцю сестри-інваліда та 3-тижневої дитини засудили до 14 років позбавлення волі. Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, державним обвинувачем доведено у суді, що у вересні 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп‘яніння, житель Теребовлі у власному будинку умисно наніс смертельні удари у голову своїй сестрі, інваліду 1 групи дитинства, та залишив її до ранку в безпомічному стані, закривши рот подушкою. Приводом для розправи був начебто крик сестри, що заважав йому дивитись телепередачу.

Крім того, у липні 2015 року чоловік, заснувши п’яним, придушив вагою власного тіла тритижневе немовля. Обидві жертви злочину померли внаслідок черепно-мозкових травм та механічної асфікції.

Суд визнав винним обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.119 КК України (вбивство з необережності ) та ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) і призначив йому покарання у виді 14 років позбавлення волі.