На Тернопільщині 13 січня відбудеться два карнавальні фестивалі з нагоди свята Меланки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, заходи пройдуть у селі Устя та Горошова Борщівського району.

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Карнавал у Горошовій вже добре відомий поціновувачам таких заходів і щороку збирає чимало туристів завдяки вкрапленню в народні звичаї сучасного гумору та сатири.

Спочатку 13 січня о 18 год розпочнеться обряд «Маланка» у селі Устя. На імпровізованій сцені виступлять фольклорні ансамблі з прилеглих сіл.

А о 20 год фестиваль розпочнеться у Горошовій. Зазвичай мешканці кожної вулиці вказаних сіл готують власну святкову шоу-програму з оригінальними костюмами, героями минулого й сучасності, величезними пересувними фігурами.

Також колективи представлять різдвяні сценки, на фестивалі лунатимуть колядки, для присутніх організатори обіцяють конкурси та танці, показові варіанти обрядів, смакування традиційних новорічно-різдвяних страв. Свято Маланки триватиме впродовж всієї ночі.