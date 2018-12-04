этот материал доступен на русском

Букінгемський палац прикрасили до Різдва (відео)

14:52, 04 грудня 2018
Новини туризму
784 0
Ілюстрація / REUTERS

Всередині палац прикрашений численними кулями, а біля входу встановлено кілька живих ялинок, які прикрашають іграшками у вигляді корон і карет. Виглядає все це оздоблення неймовірно красиво. 

Цікаво, що саме Різдво королівська сім'я зазвичай зустрічає в Сандрінгемі. Там всі члени сімейства на чолі з королевою Єлизаветою II відвідують святкову службу, після чого збираються на святковий обід.

Вже відомо, що цього року королівська четвірка – принци Вільям і Гаррі разом з дружинами знову відвідають службу і урочистий обід з королевою.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Різдво в Європі#Букінгемський палац