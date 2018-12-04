Букінгемський палац прикрасили до Різдва (відео)

У британській королівській родині вже потрохи готуються до майбутніх різдвяних свят.

На офіційній сторінці Букінгемського палацу був опублікований ролик, в якому показали, як прикрашають мармуровий зал палацу до Різдва.

Всередині палац прикрашений численними кулями, а біля входу встановлено кілька живих ялинок, які прикрашають іграшками у вигляді корон і карет. Виглядає все це оздоблення неймовірно красиво.

Цікаво, що саме Різдво королівська сім'я зазвичай зустрічає в Сандрінгемі. Там всі члени сімейства на чолі з королевою Єлизаветою II відвідують святкову службу, після чого збираються на святковий обід.

Вже відомо, що цього року королівська четвірка – принци Вільям і Гаррі разом з дружинами знову відвідають службу і урочистий обід з королевою.