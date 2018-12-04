Букінгемський палац прикрасили до Різдва (відео)
14:52, 04 грудня 2018Новини туризму
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У британській королівській родині вже потрохи готуються до майбутніх різдвяних свят.
Ілюстрація / REUTERS
На офіційній сторінці Букінгемського палацу був опублікований ролик, в якому показали, як прикрашають мармуровий зал палацу до Різдва.
Всередині палац прикрашений численними кулями, а біля входу встановлено кілька живих ялинок, які прикрашають іграшками у вигляді корон і карет. Виглядає все це оздоблення неймовірно красиво.
Цікаво, що саме Різдво королівська сім'я зазвичай зустрічає в Сандрінгемі. Там всі члени сімейства на чолі з королевою Єлизаветою II відвідують святкову службу, після чого збираються на святковий обід.
Вже відомо, що цього року королівська четвірка – принци Вільям і Гаррі разом з дружинами знову відвідають службу і урочистий обід з королевою.
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