Королева Єлизавета ІІ вперше публічно висловилася про вихід Британії з ЄС (відео)

Під час заходів з королем Нідерландів Єлизавета заявила, що вихід Великобританії з Євросоюзу не посварить країни.

Нині офіційний Лондон приймає високих гостей, туди завітали король і королева Нідерландів. На їхню честь у Букінгемському палаці влаштували пишний банкет, усі гості прийшли в дорогих шатах, зокрема, Кейт Міддлтон вдягнула тіару принцеси Діани. Під час банкету королева Єлизавета друга зауважила, у Британії і Нідерландів спільні цінності, тож на дружбу вихід її країни з ЄС не вплине, повідомляє ТСН.

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