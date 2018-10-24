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Королева Єлизавета ІІ вперше публічно висловилася про вихід Британії з ЄС (відео)

13:10, 24 жовтня 2018
Світ
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Королева Єлизавета ІІ  \ REUTERS

Нині офіційний Лондон приймає високих гостей, туди завітали король і королева Нідерландів. На їхню честь у Букінгемському палаці влаштували пишний банкет, усі гості прийшли в дорогих шатах, зокрема, Кейт Міддлтон вдягнула тіару принцеси Діани.

Під час банкету королева Єлизавета друга зауважила, у Британії і Нідерландів спільні цінності, тож на дружбу вихід її країни з ЄС не вплине, повідомляє ТСН. 

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Теги: #Британія#Євросоюз#королева Єлизавета