10 кращих міст для туризму за версією National Geographic (відео)

У National Geographic вважають, що автентична африканська культура буде до смаку багатьом туристам у 2018 році. Тому ефіопське місто Харар потрапило до рейтингу. У ньому гармонійно поєдналися культура та колорит Африки, а також мусульманські традиції.

Серед незвичних місць у десятці - провінція Жужуй в Аргентині. Знаменита вона завдяки спадщині ЮНЕСКО – долині Кебрада-де-Умауака. Саме це, в першу чергу, зацікавить туристів, які поїдуть у цей регіон.

Читайте такожМіста мрії: 14 місць у світі, де вам заплатять, якщо ви переїдете туди жити (відео)

До топ-10 туристичних принад-2018 потрапила також мексиканська провінція Оахака, яка оговталася після 2 землетрусів і знову готова приймати туристів. Любителі Скандинавії можуть відправитися до шведського міста Мальме. Воно є класичним зразком шведської атмосфери. Серед більш екзотичних місць - батьківщина понад 100 видів лемурів Мадагаскар.

Також до рейтингу потрапила столиця Чилі Сантьяго. Її величні гірські пейзажі у поєднанні з хмарочосами можуть скласти конкуренцію Нью-Йорку, переконані фахівці.