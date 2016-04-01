Віденський зоопарк показав дитинчат котячого лемура (фото)
17:11, 01 квітня 2016Світ
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У зоопарку Шенбрунн у Відні показали дитинчат котячого лемура, що з'явилися на світ 11 днів тому.
REUTERS
Як відзначають в прес-службі австрійського зоопарку, відразу після народження дитинчат помітити дуже складно, адже важать вони близько 70 грамів. За повідомленням співробітників зоопарку, перший малюк з'явився на світ 19 березня.
REUTERS
На фотографіях видно, як підрослі дитинчата котячого лемура, також відомого як кольцехвостий лемур, гуляють по вольєру, причепившись на спину матері.
REUTERS
Як повідомляв УНІАН, пару днів тому бельгійський зоопарк представив публіці трьох двомісячних азіатських левенят.
REUTERS
Ein bisschen Klettern und von Mama gesäugt und geputzt werden: Egal, was sie machen - unsere kleinen Kattas lassen die Herzen höher schlagen.Опубликовано Zoo Vienna Schönbrunn 1 апреля 2016 г.
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