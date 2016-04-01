Віденський зоопарк показав дитинчат котячого лемура (фото)

Як відзначають в прес-службі австрійського зоопарку, відразу після народження дитинчат помітити дуже складно, адже важать вони близько 70 грамів. За повідомленням співробітників зоопарку, перший малюк з'явився на світ 19 березня.

На фотографіях видно, як підрослі дитинчата котячого лемура, також відомого як кольцехвостий лемур, гуляють по вольєру, причепившись на спину матері.

Як повідомляв УНІАН, пару днів тому бельгійський зоопарк представив публіці трьох двомісячних азіатських левенят.