Сертифікати сумісні з діючою в країні системою визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу.

Слідом за Мальтой Латвія також визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19 відповідно до рекомендації Єврокомісії.

Про це повідомляє посольство України в Латвії.

"Посольство України в Латвії повідомляє, що з 31 серпня 2021 р., відповідно до Рішення Європейської комісії 2021/1380 від 19 серпня 2021 р., COVID-сертифікати, які отримали громадяни України у мобільному додатку "Дія" та QR-код для їх перевірки є сумісними з діючою системою визнання сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 у Латвійській Республіці", - йдеться в повідомленні.

У посольстві також зазначили, що, у разі некоректного відображення інформації при спробі сканування QR-коду, варто перезавантажити/оновити сертифікат про вакцинацію в додатку "дія".

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів в додатку"дія".

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як отримати COVID-сертифікат в "Дії": інструкціяЯк повідомляв УНІАН, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія". Водночас в МЗС України пояснили, що рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів не має зобов’язуючого характеру. Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів Євросоюзу.

Перед цим сертифікати щодо вакцинації від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Як відомо, кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною Covishield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автор: Леся Лещенко