Мальта визнала цифрові сертифікати України про вакцинацію від коронавірусної інфекції.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.
"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть у складних умовах пандемії COVID-19", – повідомив Кулеба.
Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія". Водночас, в МЗС України пояснили, що рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів не має обов'язкового характеру. Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів Євросоюзу.
Перед цим сертифікати щодо вакцинації від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.
Українські цифрові COVID-сертифікати вже визнали низка країн, зокрема, Угорщина, Туреччина та Болгарія.
Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.
Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.