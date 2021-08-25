Українці тепер можуть відвідувати ще одну державу з цифровими сертифікатами, згенерованими у застосунку "Дія".

Мальта визнала цифрові сертифікати України про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у мікроблозі Twitter.

"Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією ЄС. Працюємо над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть у складних умовах пандемії COVID-19", – повідомив Кулеба.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз офіційно визнав відповідність європейським українських COVID-сертифікатів в застосунку "Дія". Водночас, в МЗС України пояснили, що рішення Єврокомісії про визнання українських COVID-сертифікатів не має обов'язкового характеру. Питання, кого і на яких умовах впускати, залишається виключно в компетенції самих держав-членів Євросоюзу.

Перед цим сертифікати щодо вакцинації від COVID-19 в мобільному додатку "Дія" успішно пройшли технічну оцінку в Європейському Союзі.

Українські цифрові COVID-сертифікати вже визнали низка країн, зокрема, Угорщина, Туреччина та Болгарія.

Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого.

Наразі щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові (Serum Institute); CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech; вакциною AstraZeneca-SKBio, що виробляється в Південній Кореї, та Spikevax американської компанії Moderna.

Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк