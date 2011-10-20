Джига наказав районним керівникам шукати інвестиції для тваринництва

Проблеми тваринництва керівники районів та губернатор обговорили під час наради-семінару на базі сільськогосподарського підприємства «Радівське» в Калинівському районі. Голова облдержадміністрації Микола Джига вважає тваринництво пріоритетним напрямком агропромислового розвитку. А тому вимагає не лише нарощення обсягів виробництва, а і підвищення якості продукції. Відтак керівники районів отримали завдання «засукати рукави» в пошуку інвестицій, що дозволять модернізувати галузь.

За 9 місяців поточного року у Вінницькій області збільшено виробництво усіх основних видів тваринницької продукції. Індекс зростання становить 101,1%. Незважаючи на загальні позитивні тенденції в галузі, керівника області в першу чергу цікавило вирішення проблемних питань. Зокрема, подальше нарощення промислового виробництва молока та збільшення поголів’я худоби. Адже молочне скотарство визначено основним пріоритетом в тваринництві.

Як переконаний глава регіону, майбутнє молочної галузі все ж за великотоварним виробництвом. Вінницька область, яка є молочним лідером в державі, повинна йти шляхом будівництва нових високотехнологічних тваринницьких комплексів, підкреслив Микола Джига: половина усього вінницького молока до 2015 року має продукуватися в організованому секторі. На сьогодні ж лише 17% сировини надходить з ферм і сільгосппідприємств

«Молочне скотарство сьогодні потребує найбільше уваги і підтримки, - наголосив він. – Якщо господарства не збільшуватимуть молочне стадо, не буде прибутку. А виробництво молока сьогодні – найбільш рентабельне, це – живі гроші. Без цього підприємство не зможе оновлювати свою матеріально-технічну базу, підвищувати стандарти виробництва».