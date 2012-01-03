Новий рік на Вінниччині зустріли без порушень громадського порядку

Святкування Нового року у Вінниці та Вінницькій області пройшло без порушень громадського порядку.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні громадської безпеки УМВС України у Вінницькій області.

На території області сталося дві дорожньо-транспортні пригоди, в яких постраждали двоє людей. Одне ДТП сталося на території Вінницького району поблизу села Людавка. 55 – річний водій автомобіля «Рено - Меган» скоїв наїзд на 53–річного чоловіка, який переходив дорогу. Це сталося 31 грудня близько 21 години. Внаслідок аварії потерпілий отримав закриту черепно–мозкову травму і його госпіталізували до лікарні. Друге ДТП сталося о 20 годині поблизу Вінниці біля села Щітки. 40 – річний водій автомобіля «ГАЗ - 3110» скоїв наїзд на 34 – річну місцеву жінку. Потерпіла отримала низку важких травм і сьогодні також перебуває у лікарні.

За цими фактами проводиться перевірка і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеку дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».