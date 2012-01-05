Юних "Шерлоків Холмсів" запрошують розв’язати детективну історію

Книгарня «Є» та видавництво «Теза» запрошують дітей 8-14 років на презентацію дитячого детективу Олександра Есаулова «Кенінґова колекція. Справа №1», яка відбудеться 6 січня. Початок – о 14:00.



Як же то захопливо – бути детективом! Особливо, коли ти школяр і це твоя перша справа. Але ж, як виявляється, страшенно небезпечно: стеження, гонитви, крадіжки і викрадення – усе, як у справжньому дорослому житті. Льоха Холмс, Миха Ватсон і Бонасьє – юні детективи з Горобинівки – розшукують коштовну колекцію, яка зникла ще за часів Другої світової війни. І як ви гадаєте, чим завершиться їхній перший розшук?

«Кенінґова колекція» – це перша справа в серії загадкових розслідувань, написаних Олександром Есауловим. Раніше у вінницькому видавництві «Теза» вийшов його детектив «Кіднепінг», що оповідає про викрадення цуценят породи бернський зененхунд. Також письменник відомий своїми повістями про мандрівки у віртуальний комп’ютерний світ: «Game over», «Антивірус» та іншими творами.

Адреса книгарні «Є»: вул. Соборна, 89. Вхід вільний.