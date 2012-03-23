Затримали "чергову порцію" нелегалів з Сомалі

22 березня, о 4.00 годині ранку, на автошляху Вінниця-Хмельницький на Літинському стаціонарному посту ДПС інспектори ДАІ зупинили два автомобілі таксі «Мерседес» та «Фольксваген», які рухалися в сторону Хмельницького. Увагу інспекторів ДАІ автомобілі привернули тим, що вони були перевантажені та рухалися один за одним. Під час перевірки у салоні іномарок були виявлені шестеро пасажирів африканської зовнішності віком від 18 до 25 років, серед яких одна жінка.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Як повідомив начальник Управління державної міграційної служби у Вінницькій області Борис Наливайко, у затриманих були відсутні будь-які документи. Зі слів затриманих було встановлено, що п’ятеро з них – громадяни Сомалі, а один – Сирії. Зрозуміло, що на території України вони перебувають незаконно, і рухаючись у західному напрямку, мали намір незаконно перетнути державний кордон України.

Усі іноземці були доставлені до Літинського райвідділу міліції для встановлення їхніх осіб.

Відносно водіїв таксі були складені протоколи про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 206-1 УКпАП - перевезення водіями іноземців та осіб без громадянства на порушення встановлених правил перебування іноземців та осіб без громадянства в Україні і транзитного проїзду їх через територію України, якщо ці дії безпосередньо не пов'язані із незаконним перетинанням осіб через державний кордон України. Водіям загрожує покарання у вигляді накладання штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.