Губернатору зробили "пред'яву"

Сьогодні вінницькі активісти Громадянського руху “Конроль ради справедливості” вручили голові Вінницької ОДА Миколі Джизі свою “Резолюцію щодо дотримання і законного зебезпечення свободи мирних зібрань в Україні”.

Про це УНІАН повідомив член наглядової ради Громадянського руху “Конроль ради справедливості” Євген Зільберт.

На такий крок вінничани з “Контролю” пішли в рамках всеукраїнської попереджувальної акції, викликаної невдоволенням активної громадськості спробами Кабміну протягти через парламент проект закону “Про свободу мирних зібрань”, положення якого суттєво звужують конституційне право українців на свободу зібрань.

За словами пана Зільберта, під час вручення резолюції активісти “Контролю ради справедливості” закликали Миколу Джигу передати Резолюцію до Адміністрації Президента, аби там знали позицію громадськості в регіоні.

- Є альтернативний варіан цього законпроекту, запропонований громадськими організаціями, - каже Євген Зільберт.- Наразі тривають перемовини з Адміністрацією Президента, Кабміном та відповідним комітетом Верховної Ради з приводу трьох ключових позиції, з якими ми не можемо погодитись в урядовій редакції законопроекту. Йдеться про можливість проведення конртдемонстрацій і спонтанних мирних зібрань, зменшення терміну попередження про проведення акції з 4 днів до 10 годин до її початку, а також ми вимагаємо, щоб відсутність повідомлення про проведення акції не була підставою припинення, в тому числі силового, мирного зібрання.

Нагадаємо, розгляд законопроекту “Про свободу мирних зібрань” запланований ВР на 15 травня.