Вінничанка поїде на чемпіонат світу з жіночого боксу до Китаю

З 9 по 20 травня в китайському місті Циньхуандао відбудеться чемпіонат світу з боксу серед жінок.

У складі збірної України в Піднебесну поїде лише одна вінницька спортсменка Олександра СИДОРЕНКО. Вона вийде на ринг у ваговій категорії до 60 кг.

Нагадаємо, що О. СИДОРЕНКО - майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонату Європи.

На чемпіонаті світу будуть розіграні по дванадцять ліцензій на Ігри в Лондоні в трьох олімпійських вагах. Крім Олександри Сидоренко (60 кг), за них поборються Наталія Князь (48 кг, Миколаїв), Тетяна Коб (51 кг, Ковель), і Лілія Дурнєва (75 кг, Харків).

