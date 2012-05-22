Землевпорядник зробила ділянку за 118 тис. гривень безкоштовною
11:50, 22 травня 2012Вінниця
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Прокуратура порушила кримінальну справу відносно землевпорядника за неправомірні дії.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Вінницьким природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 364 КК України відносно землевпорядника Комарівської сільської ради.
Службовець, в порушення вимог Земельного кодексу України, у 2009 році підготувала рішення сесії сільської ради про безкоштовне надання у власність громадянина земельної ділянки вартістю більш як 118 тисяч гривень, хоча достовірно знала, що дана особа вже отримувала безкоштовно у власність земельну ділянку цієї ж категорії.
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