Ремонтують підземний перехід на Лебединського

Нарешті розпочато ремонт підземного пішохідного переходу по вулиці Лебединського, що на тролейбусній зупинці "Ім.Зої Ткаченко" у Вінниці. Щодня переходом користується щонайменше 50 вінничан, адже поряд знаходяться житлові будинки, професійне художнє училище №5, насіневий завод, готель, ресторан, автомайстерня. Обіцяють, що ремонтні роботи будуть проводитися без закриття об'єкту для пішоходів.

Підземний перехід на Лебединського входить у трійку переходів Вінниці. Один діє на ринку "Урожай", другий - по вул.Київській біля школи №29. Перехід на Лебединського вінничани називають "підземеллям". Там ніколи немає світла, його використвують як туалет, внизу - постійна вогкість. Тому питання про те, щоб привести прехді у порядок стояло давно. Пропонують всередині переходу зробити творчу галерею з робіт учнів професійного художнього училища № 5, що знаходиться через дорогу.