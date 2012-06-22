Порушено справу за фактом отруєння і загибелі людей у Ладижині

У Вінницькій області порушено кримінальну справу за фактом загибелі чотирьох людей, померлих внаслідок алкогольного отруєння.

За даними прес-служби прокуратури Вінницької області, в місті Ладижин від отруєння невідомою речовиною померли чотири людини. Як встиг пояснити один з них, чоловіки вживали спирт, розбавлений водою.

На місце події були виявлені і вилучені порожні пластикові та скляні пляшки, які направлені для проведення хімічних досліджень.

Трупи громадян були направлені для проведення судово-медичного дослідження. За попереднім висновком експерта причиною смерті є отруєння невідомою речовиною.

Справу порушено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - незаконний збут алкогольних напоїв, виготовлених з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людей.

Нагадаємо, 12 червня чоловіки були доставлені в лікарню у важкому стані. Пізніше всі постраждалі померли в реанімаційному відділенні.

