Інна Осіпенко-Радомська стала кращою спортсменкою червня

Вінницьке обласне відділення Національного олімпійського комітету України визнало найкращою спортсменкою червня області веслувальницю Інну Осипенко-Радомську, олімпійську чемпіонку і учасницю майбутньої Олімпіади-2012 в Лондоні. Її нагороджували на стадіоні у Центральному парку культури і відпочинку під час урочистостей, присв’ячених Всеукраїнській олімпійській естафеті «Передай вогонь перемоги!». Подарунок Інна Осипенко-Радомська, яка прийшла на спортивне свято разом з маленькою дочкою, отримала з рук голови Вінницької облдержадміністрації Миколи Джиги.

Разом з нею нагородили її тренера і чоловіка Дмитра Радомського, наставників вінницьких учасників Олімпіади-2012 Діану Кульбері (виховала стрибунку у воду Анна Письменську) і Андрія Ковенка (підготував Ольгу Яковенко по спортивній ходьбі), єдиного вінницького учасника наступних Параолімпійських ігор Анатолія Миколюка (пауерліфтинг) і його тренера Олега Пакулу.

– Інна Осипенко-Радомська здобула олімпійську ліцензію ще минулого року. Але це була путівка неіменна, а для країни. Тому вінничанці треба було обов’язково підтверджувати цей результат. А ось у червні на чемпіонаті України Інна перемогла на двох дистанціях (200 і 500 метрів) і здобула одразу дві остаточні олімпійські ліцензії. Тому вона й була визнана кращою спортсменкою місяця, – сказав голова Вінницького обласного відділення НОК Федір Новік.