В хазяйстві кличкового висуванця знайшли порушень на півмільйона

Порушення, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 492 тис. грн. виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії Центрального військового клінічного санаторію «Хмільник». Контрольний захід охопив період з січня 2010 до березня 2012 рр.

Про це повідомила прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, протягом січня – лютого ц.р., всупереч законодавства, посадові особи санаторію витратили більш як 450 тис. грн. із загального фонду на покриття незареєстрованої заборгованості спеціального фонду за 2011 рік з оплати продуктів харчування, природного газу, водопостачання та водовідведення.

Окрім того, без відповідного погодження із Міністерством оборони України із земель санаторію, наданих йому для господарських потреб, незаконно вилучено 0,18 га.

Під час ревізії виявлені й порушення, пов’язані із нарахуванням та виплатою заробітної плати, нестачею військового майна тощо – усього на загальну суму 42 тис. грн.

За недотримання вимог чинного законодавства три посадові особи Центрального військового клінічного санаторію «Хмільник» притягнуті до адміністративної відповідальності. Про результати ревізії проінформовані правоохоронні органи.

Очолює заклад висуванець "УДАРу" по мажоритарному округу №13 Ігор Шинькович.