Гройсман під стінами посольства закликає не брити "пусьок"

Вінницька правозахисна група, координатором якої є Дмитро Гройсман, пікетуватиме Посольство Російської Федерації з вимогою негайно звільнити трьох затриманих учасниць московського гурту «Pussy Riot» та припинити їх кримінальне переслідування.

Напередодні Дмитро Гройсман у своєму блогові в Живому Журналі розмістив демотиватор з написом "Не брийте нам пусі" і запитав, хто може допомогти роздрукувати плакати у кольорі.

Сьогодні суд у Москві суд винеситьвирок трьом учасницям панк-гурту «Pussy Riot». Надєжда Толоконнікова, Єкатєріна Самуцевіч та Марія Альохіна звинувачені у вчиненні кримінального злочину – хуліганства, за проведений у московському Храмі Христа Спасителя перформанс, який полягав у виконанні власної пісні-молитви «Богородице-Діво, Путіна прожени».

З моменту свого затримання три молоді жінки утримуються під вартою у слідчому ізоляторі м.Москва. Державне обвинувачення вимагає для кожної тюремного ув'язнення строком три роки.

Ось яку заяву розповсюдила правосзасихна група: "Визнаючи, що свобода переконань щодо релігії є невід'ємною частиною прав людини, та остновою існування демократичного та плюралістичного суспільства, Вінницька правозахисна група зазначає, що за своєю суттю виконання пісні-молитви не посягало та не обмежувало релігійні права інших людей. Щодо звинувачень у хуліганстві, то правозахисники хотіли би підкреслити, що виконання пісні-молитви є формою вираження поглядів і тому, оскільки ним не обмежувалися права людини, воно має бути захищеним законом демократичного суспільства, навіть попри те, що його зміст чи форма можуть шокувати, бентежити чи хвилювати великі, чи малі групи людей. Вінницьких правозахисників особливо турбує те, що за змістом пісня-молитва, за виконання якої заарештованим дівчатам було висунуто обвинувачення у хуліганстві, є гострою політичною сатирою, а, відтак, має користуватися ще більшим імунітетом від переслідувань, особливо з боку державних інституції.

Судовий розгляд кримінальної справи, який тривав у Москві, був відзначений кричущими порушеннями процесуальних прав підсудних, та їхніх захисників, цей процес жодним чином не відповідав загальновизнаним стандартам справедливого судочинства. Правозахисна група рішуче засуджуємо і те, що попри очевидну відсутність суспільної небезпеки, усі затримані до вироку суду перебувають в ув'язнені.

Переслідування «Pussy Riot» не є внутрішньою справою російської держави. Свобода вираження поглядів є правом людини, яке, нажаль, порушується дуже часто, зокрема і в Україні. Змушені визнати і те, що для України зростає небезпека надання державою переваг і преференцій якійсь одній релігії чи конфесії, зрощення церкви і державних інституцій, зневажання конституційним принципом відокремлення церкви від держави. Про це говориться у творчості російської групи «Pussy Riot», усі явища, які засуджує вказана група, актуальні та небезпечні і для українського суспільства.

У день винесення вироку російським музикантам Вінницька правозахисна група прийме участь у мирному пікетуванні Посольства Російської Федерації в м.Києві та закликає до негайного звільнення затриманих дівчат та припинення їхнього кримінального переслідування.

Вінницька правозахисна група вимагає від уряду України вивчити досвід порушень прав людини владою Російської Федерації і не повторювати такі порушення в Україні".