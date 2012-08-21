Водію, який вчора засипав дитину вапняком, загрожує 10 років

Як ми вже повідмоляли, 19 серпня близько 11.30 години в с. Борівка Чернівецького району 32-річний водій автомобіля «КРАЗ» з причепом, завантаженим вапняком, під час здійснення повороту не справився з керуванням, в результаті чого вантажівка перекинулася.

В результаті були смертельно травмовані троє пішоходів, які рухалися в цей час по узбіччі дороги. Під вантажівкою загинула 43-річна жителька Луганської області, її 25-річна дочка та 3-річний онук. Загиблі приїхали в гості до бабусі, 73-років, в с. Борівка Чернівецького району. Літня жінка також постраждала внаслідок аварії і єдина залишилась жива. Пенсіонерку з тілесними ушкодженнями госпіталізували до центральної районної лікарні.

Про це повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

- Порушено кримінальну справу, - говорить начальник відділу дорожньо-транспортних пригод СУ УМВС у Вінницькій області ОлександраТютюник. - За такий злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п’яти до десяти років. Одна з версій, яка перевіряється слідством – несправність транспортного засобу. Призначено ряд криміналістичних експертиз для встановлення істини по справі. Триває слідство.