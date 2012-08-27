Наймолодшою "Людиною року" стала 5-річна Евеліна Сентемон

«Україна починається з кожного з нас, з нашого серця, з нашої душі, з нашої праці. Сила держави - в її людях, цілеспрямованих, талановитих, мудрих, і ми повинні пам'ятати про це кожен день, кожну годину.

І сьогодні ми продовжуємо літопис трудової звитяги нашого краю. Назва цього монументу праці – Дошка пошани. Вона говорить сама за себе – тільки своїми добрими справами і вчинками людина заслуговує на повагу», – зазначив перший заступник голови обласної державної адміністрації Іван Мовчан під час урочистостей з нагоди вручення свідоцтв особам, занесеним на обласну Дошку пошани “Праця і звитяга вінничан» та переможцям конкурсу «Людина року», яке відбулось 23 серпня у КЗ «Плеяда».

На обласну Дошку пошани занесли:

Райони: Калинівський, Іллінецький, Мурованокуриловецький та місто Вінницю.

Трудові колективи: ПАТ «Вінницька кондитерська фабрика», ПАТ «Маяк», ВАТ «Брацлав», Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова, Тульчинське вище професійне училище № 41.

Кращих трудівників області:

БАРСЬКИЙ РАЙОН: ПОЛЯК Степан Васильович - начальник виробничо – інструментального цеху ПАТ «Барський машинобудівний завод»

БЕРШАДСЬКИЙ РАЙОН: КРАСНЄЄВ Микола Володимирович - директор державного підприємства «Бершадське лісове господарство»

ВІННИЦЬКИЙ РАЙОН: БОНДАРУК Юрій Володимирович - директор ФОП «Бондарукові ковбаси»

ГАЙСИНСЬКИЙ РАЙОН: ПРОКОФ’ЄВ Олександр Владиславович - учитель історії середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 1 м.Гайсин

ЖМЕРИНСЬКИЙ РАЙОН: КОЛОМІЄЦЬ Галина Яківна - директор комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування»

ІЛЛІНЕЦЬКИЙ РАЙОН: ГЕЛЕТА Василь Іванович - директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Надія» с. Чортория

КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН: КРИКЛИВИЙ Петро Леонідович - директор товариства з обмеженою відповідальністю «Турбів–Агро» с.Кіровка

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН: ЛІНЕВИЧ Валерій Станіславович - голова СВК „Вівсянецький” с. Вівсяники

КРИЖОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН: ШВЕЦЬ Володимир Іванович - заступник директора СТОВ «Кряж і К»

ЛИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН: ПЕТРЕНКО Сергій Миколайович - директор ПСП «Агрофірма Нападівська»

ЛІТИНСЬКИЙ РАЙОН: МЕДЯНА Марія Василівна - директор Дашковецької СЗОШ І-ІІІ ст.

МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН: ЛЕБІДЬ Ірина Юріївна - учениця 9 – го класу Немійської ЗОШ І-ІІ ступенів, учасниця волонтерської агітбригади «ПЕРВОЦВІТ»

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН: ГОРА Віктор Володимирович - голова фермерського господарства «Стріла» с. Сніткова

НЕМИРІВСЬКИЙ РАЙОН: ОХРІМЕНКО Юрій Степанович - голова СФГ "О.Ю.С."

ОРАТІВСЬКИЙ РАЙОН: СПЛОДИТЕЛЬ Петро Терентійович - голова сільськогосподарського виробничого кооперативу «Маяк» с. Медівка

ПІЩАНСЬКИЙ РАЙОН: ТВЕРДОХЛІБ Валерій Олексійович - директор комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа»

ПОГРЕБИЩЕНСЬКИЙ РАЙОН: ПОЛІЩУК Петро Іванович - голова ФГ «Лан-П» с.Дзюньків

ТЕПЛИЦЬКИЙ РАЙОН: ПРОКОПЕНКО Віктор Володимирович - начальник відділу культури та туризму Теплицької райдержадміністрації

ТИВРІВСЬКИЙ РАЙОН: БАГРІЙ Андрій Григорович - директор ТОВ «Обрій», с. Строїнці

ТОМАШПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН: ТИХОЛАЗ Микола Миколайович - Вапнярський селищний голова

ТРОСТЯНЕЦЬКИЙ РАЙОН: ЛЯШЕНКО Віктор Ілліч - головний лікар Тростянецької районної санітарно-епідеміологічної станції

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН: ПОЛТОРАК Ігор Миколайович - директорТульчинськоїфіліїТОВ «ІНТЕР ФУД»

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН: КУРОВСЬКИЙ Іван Іванович - народний депутат України

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ РАЙОН: БРУХАЛЬ Леонід Володимирович - Сокільський сільський голова Чечельницький район та РУДЬ

Наталія Анатоліївна - завідуюча поліклінічним відділенням КЗ «Чечельницька ЦРЛ»

ШАРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН:ДУБЧАК Зінаїда Володимирівна - директор Шаргородської районної гімназії

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН: ГНИДЮК Михайло Феодосійович - керівник ТОВ «Буша», с. Буша.

м. ВІННИЦЯ: ПАНАСЮК Раїса Василівна - голова громадської організації молоді з обмеженими фізичними можливостями «Гармонія»

ЧОРНОВОЛ Володимир Іванович - директор міського комунального унітарного підприємства «ЕкоВін»

ГОРОВЕНКО Ігор Петрович - фельдшер спеціалізованої бригади інтенсивної терапії та реанімації міської станції швидкої медичної допомоги

м. ЖМЕРИНКА: ВОЙТКО Анатолій Іванович - директор Жмеринської дитячої музичної школи

м. КОЗЯТИН: ЦЬОМА Іван Іванович - директор ПАТ «Козятинхліб»

м. ЛАДИЖИН: ШАЙДЮК Сергій Васильович - директор ВАТ «Ремонтно-механічний завод»

м. МОГИЛІВ – ПОДІЛЬСЬКИЙ: ВОЙЦІХ Павло Дмитрович - директор міського комунального підприємства «Комбінат комунальних підприємств»

м. ХМІЛЬНИК: ЗЕЛІНСЬКИЙ Микола Здіславович - голова правління ВАТ “Хмільниксільмаш”

Управління МВС України у Вінницькій області СЛОБОДЯНЮК Віктор Сергійович - заступник начальника УМВС України у Вінницькій області – начальник кримінальної міліції

Федерація профспілок КОСТВІЦЬКИЙ Микола Іванович - голова обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості

Управління у справах сім’ї та молоді облдержадміністрації (представник молодіжної організації) - СТУДІЛКО Максим Анатолійовича - голова Вінницького міського осередку МО «ПЛАСТ - НСОУ»

Командування Повітряних Сил Збройних сил України КОРОТКОВ Олександр Вікторович - командир військової частини А 1660

Громадська рада при облдержадміністрації та обласній Раді МАР’ЯНЧУК Сергій Михайлович - голова Вінницької обласної молодіжної громадської організації «СЛАВІС-ВІННИЦЯ»

Переможцями конкурсу “Людина року” стали

АВГУСТ Віталій Анатолійович - голова фермерського господарства „Август В.А” с. Марівка Томашпільського району

БЕЗПАЛЬКО Ольга Миколаївна - голова Спілки молодіжних організацій Вінниччини

БОРИСОВА Людмила Захарівна - директор спільного підприємства „Сперко Україна”

БРАНІЦЬКИЙ Юрій Олексійович - голова Калинівської районної ради

ГАВРИШ Леонід Тарасович - голова спостережної ради ВАТ „Володарка"

КОВАЛЕНКО Віталій Леонідович заступник керуючого справами, начальник відділу організаційного забезпечення та діловодства апарату Вінницької міської ради та її виконкому

МАЛАЧЕВСЬКА Ірина Валентинівна заступник директора – начальник відділу організаційної роботи департаменту праці і соціального захисту населення Вінницької міської ради

ПОДОЛЯН Василь Васильович голова правління Вінницької облспоживспілки

СЕНТЕМОН Евеліна майстриня, виконавиця народних пісень

ХАРКОВ Віктор Іванович генеральний директор ТОВ „Аграна Фрут Україна”

ХВОРОСТОВСЬКИЙ Валерій Миколайович директор ПАТ „Дружба-ВМ” с.Шура-Копіївська Тульчинського району

ШЕЛЕШКО Марія Миколаївна директор Калинівського районного будинку культури

ШЕРЕМЕТА Мар’яна Іванівна усиновлювач, опікун, виховує з чоловіком 5 неповнолітніх дітей

ШЕСТОПАЛ Василь Арефович Степашський сільський голова Гайсинського району

ШПАК Тетяна Іванівна заслужений майстер народної творчості України (гончарне мистецтво)

ЯКОВЕНКО Ольга Олександрівна бронзова призерка Кубку Європи 2011 року ( легка атлетика), учасниця Олімпіади 2012 року

СЕМЕНЮК Лідія Павлівна голова Крижопільської районної державної адміністрації

МЕЛЬНИК Наталія Богданівна начальник фінансового управління Тиврівської районної державної адміністрації

ШЕСТОПАЛЮК Олександр Васильович ректор Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського

БАБЧУК Леонід Юхимович генеральний директор обласного виробничого о’єднання з агропромислового будівництва „Вінницяоблагробуд”, депутат обласної Ради 1 скликання

ЄГОЯН Сергій Тигранович генеральний директор Вінницького обласного об’єднання молочної промисловості (1976-2004 р.р.), ветеран агропромислового комплексу

ГОРОДИНСЬКИЙ Станіслав Станіславович директор комунального вищого навчального закладу „Вінницьке училище культури і мис - тецтв ім. М.Д. Леонтовича”, заслужений артист України КОЦЕМИР Віктор Францович голова Вінницької державної адміністрації (2002-2004 рр.), заслужений працівник сільського господарства України БОРИМСЬКИЙ Іван Арсенович директор сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Промінь», с. Черепашинці Калинівського району