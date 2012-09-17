П‘яний водій втопив машину разом з другом

16 вересня о 17.30 год. в РВ надійшло анонімне повідомлення про те, що біля с. Черемошне в ставок з'їхав легковий автомобіль.

Про це йдеться у повідомленні ДАІ Вінницької області.

Встановлено, що А., 1965 р.н., непрацюючий, житель с. Іванківці, повертаючись додому на власному автомобілі "ВАЗ-11830 Калина" з односельчанином Б., 1952 р.н., пенсіонером, із яким розпивав спиртні напої, не справився з керуванням та з'їхав з греблі в ставок, після чого А. вийшов з машини та намагався витягнути з води Б., однак з невстановлених причин залишив його у воді. Внаслідок чого останній втопився.

Труп направлено на судово-медичну експертизу.

По даному факту СУ УМВС винесена постанова про порушення к/с за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 286 КК України. А. затриманий в порядку ст. 115 КПК України та утримується в ІТТ м. Вінниці.

