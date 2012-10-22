Вінницький бізнес ховає гроші в фіктивних фірмах та «конвертах»

Протягом 9 місяців 2012 року співробітниками податкової міліції Вінниччини порушено 8 кримінальних справ відносно підприємств-мінімізаторів податків.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу УПМ ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

Основними способами приховування коштів від оподаткування є перекачування їх у тіньовий обіг через рахунки фіктивних фірм та користування послугами конвертаційних центрів.

На податковому обліку у Вінницькій області перебуває 158 підприємств-мінімізаторів, валовий дохід яких за перше півріччя 2012 року перевищив 10 мільйонів гривень, при цьому податкова віддача по сплаті податку на прибуток склала менше 1%.

Посадовим особам деяких із цих підприємств доведеться відповідати перед судом – їхні дії носять умисний, кримінальний характер.