В приміщенні ОВК №11 сталась бійка та застосували сльозогінний газ (оновлено)

Окружна виборча комісія №11 минулої ночі стала об’єктом диверсії. Спочатку тут двічі вимикали світло, а потім дійшло до бійки, застосування сльозогінного газу та затримання двох осіб.

Близько 23:45 на територію окружної комісії, яка працювала в цілковитій темряві через уже друге за добу знеструмлення, увірвалися невідомі.

За словами свідків, їх було від семи до десяти осіб.

Як повідомив УНІАН-Вінниччина голова ОВК №11 Сергій Сітарський, один із цих чоловіків характерної спортивної зовнішності пред’явив членам окружкому посвідчення журналіста однієї з місцевих газет. Він, за свідченнями очевидців, вимагав, аби комісія припинила роботу, мовляв, приймати бюлетені та протоколи при світлі ліхтаря не має права. Після настійливого прохання звільнити приміщення нічний гість розтрощив ліхтар кілька стільців.

Пан Сітарський каже, що довелося викликати міліцію, аби вгамувати хулігана. Коли ж правоохоронці «в’язали» дебошира, у коридорі, прилеглому до приміщення комісії, хтось випустив сльозогінний газ.

Як вдалось у цілковитій темряві розгледіти журналісту УНІАН, на місце пригоди приїздили дві карети «швидкої», проте серйозно постраждалих від інциденту не було.

Міліціянти затримали щонайменше двох осіб, але коментувати будь-що на місці пригоди відмовились.

Один із працівників МНС, який відмовився назватись, повідомив , що знеструмлення приміщення, в якому розташована ОВК, сталося через пошкодження кабелю, який живить 11 розподільчих підстанцій.

Як розповів офіційний спостерігач від ОО «Батьківщина» Валерій Палій, негаразди в роботі комісії розпочалися ще вдень, коли члени ОВК просто взяли й масово зникли. Тоді й почали з’являтись представники одного із кандидатів-мажоритарників, які всяко перешкоджали членам комісії, котрі залишились, - від відволікань до прямого втручання в їх роботу .

Як в два голоси запевняли пан Палій та пан Сітарський, це були представники кандидата, що наразі поступився першістю опозиційній висуванці Наталії Солейко – Олександра Домбровського.

Пан Палій також запевняє, що нападник, який побив останній ліхтарик ОВК, напав і на нього, збив з ніг та розбив йому голову.

Присутній на місці події Олександр Козяр, довірена особа О. Домбровського, спростував будь-яку причетність штабу свого кандидата до вказаних подій і назвав усе, що відбулось, провокацією проти нього.

Тим часом свою версію подій оприлюднила Міліція.

Зокрема, на сайті УМВС України у Вінницькій області зявилося повідомлння такого змісту.

"30 жовтня близько 00 годин в приміщенні окружної виборчої дільниці по виборчому округу №11 в м. Вінниці між офіційним спостерігачем однієї з партій по вищевказаному округу та двома невідомими виник конфлікт.

На місці події несли службу з охорони громадського порядку працівники спецпідрозділу «Беркут». Причиною конфлікту став факт появи двох невідомих у приміщенні окружної виборчої комісії під час відсутності світла.

Один з них розбив ліхтарик, яким освітлювали приміщення ОВК, вів себе зухвало, в приміщені зав’язалася потасовка. На вимогу працівників міліції припинити вчинення правопорушення вказані особи не відреагували.

На допомогу «беркутівцям» прибули працівники патрульно-постової служби. Одному з працівників міліції для припинення протиправних дій та злісної непокори під час затримання хуліганів довелося застосувати сльозогінний газ в коридорі, прилеглому до приміщення комісії. На місце події викликали слідчо-оперативну групу міліції. Правоохоронці затримали двох учасників конфлікту та доставили до Вінницького міського відділу міліції для встановлення осіб та з’ясування обставин інциденту.

Ними виявилися жителі міста Вінниці, 1976 та 1975 р.н. Наразі працівники міліції здійснюють перевірку для надання правової оцінки діям вказаних осіб, з’ясовуються усі обставини події для прийняття законного рішення. В результаті інциденту ніхто серйозно не постраждав".