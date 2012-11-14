Засідання по справі вінницьких округів №11 та 14 тривають досі

Станом на 18-ту годину 14 листопада у Києві продовжується засідання Вищого адміністративного суду України по справах «Об'єднана опозиція проти ЦВК» щодо незаконних рішень Центральної виборчої комісії про визнання переможцями в округах №11 і 14 провладних кандидатів.

Про це УНІАН-Вінниччина повідомив Іван Мельничук, кандидат у депутати по виборчому округу №14.

Незважаючи на те, що списки свіжообраних депутатів вже оголошені ЦВК і опубліковані в урядових виданнях, кандидати-опозиціонери в округах № 11 (Вінниця) та № 14 (Жмеринка, Вінницька область), сподіваються довести свою перемогу в суді. Про це НБН заявив кандидат від Об'єднаної опозиції в 14-му окрузі Іван Мельничук.

- При розгляді нашого позову Вищий адмінсуд запізнився зі своїм рішенням щодо заборони на публікацію результатів виборів, - заявив пан Мельничук, коментуючи той факт, що суд заборонив публікувати результати виборів по 14-му округу в газеті «Урядовий кур'єр» вже після самої публікації.

Кандидат розповів, які порушення в ході підрахунку голосів стали причиною для його звернення до суду.

- У нас все просто. Після того, як в ОВК були доставлені опломбовані ящики з протоколами, були підраховані голоси. Результати підрахунку були навіть опубліковані на сайті ЦВК - і за результатами підрахунку 100% голосів було засвідчено: переміг Мельничук Іван Іванович. Потім була ніч - і вночі ящики виявилися пошкодженими, а результат змінений на перемогу Віктора Жеребнюка, - повідомив він.

Разом з тим, пан Мельничук утруднився пояснити, чому його округ, на відміну від п'яти проблемних, не став предметом гарячого обговорення в ЦВК і призначення голосування. За його словами, він недостатньо добре ознайомлений з проблемами на тих округах, але вважає, що ситуація там відрізняється від його в ще гіршу сторону.

Нагадаємо, ЦВК запропонував Верховній Раді призначити перевибори на п'яти округах, де, на думку членів комісії, вже неможливо з'ясувати істинний результат волевиявлення громадян.



