Хлопець ліз по трубі у гуртожиток і зірвався

16 листопада о 06:25 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №4 міста Вінниці надійшло повідомлення про те, що в приймальне відділення міської клінічної лікарні №2 було доправлено 18-річного юнака з діагнозом «травма кісток середньої третини правої гомілки».

Про це повідомляє ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, хлопець, перебуваючи у нетверезому стані, підіймався по трубі на другий поверх гуртожитку одного з вищих навчальних закладів міста, але не втримався та впав. Наразі юнак перебуває у хірургічному відділенні.



