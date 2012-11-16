У мерії нагородили призерів чемпіонату міста з футболу

15 листопада відбулось урочисте нагородження переможців та призерів чемпіонату м. Вінниці з футболу серед аматорських команд сезону 2012 року.

Призи вручали заступник міського голови Валентина Балицька, голова комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради Сергій Краєвський, його заступник Роман Семчук, голова міської Федерації футболу Дмитро Руденко і виконавчий директор Федерації футболу Вінницької області Михайло Прозоровський.

Змагання на першість міста проходили у двох дивізіонах. У першій лізі перемогла Вінницька дитячо-юнацька спортивна школа «Інтеграл». Наступні призові місця посіли дві збірні Вінницької обласної спеціалізованої ДЮСШ з футболу імені Олега Блохіна та Ігоря Бєланова.

У вищій лізі переможцем стала збірна «Поділля-ЕМС». Друге місце команда «Дім кави», третє – ФК «Вінниця».