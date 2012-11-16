Іноземці вклали в область 14 мільйонів „зелених”

У січні–вересні 2012р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 14,0 млн. дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).

Про це повідомило головне управління статистики у Вінницькій області.

Основною формою залучення капіталу були грошові внески, частка яких склала 98,3% вкладеного обсягу. Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.

За цей час зросли обсяги капіталу з Кіпру на 3,4 млн. дол., з Австрії на 2,5 млн. дол. та Туреччини на 1,3 млн. дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Російської Федерації, Лівану, Казахстану, Китаю та інших країн. Значний приріст іноземного акціонерного капіталу у січні–вересні 2012р. спостерігався на підприємствах сільського господарства – на 6,7 млн. дол., на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 3,8 млн. дол.

Слід відмітити, що значного приросту (9,2 млн. дол.) іноземного капіталу у січні–вересні 2012р. досягнуто на підприємствах

Козятинського району.

Обсяг внесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012р. склав 235,5 млн. дол., що на 4,0% більше обсягів інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 144,4 дол.

Інвестиції надійшли із 50 країн світу. Переважну більшість інвестицій (76,9% від загального обсягу) внесено з країн ЄС – 181,2 млн. дол., із країн СНД – 14,4 млн. дол. (6,1%), з інших країн світу – 39,9 млн. дол. (17,0%).

Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Кіпру, Франції, Німеччини, Польщі, Ліхтенштейну та Російської Федерації. На ці сім країн припадає 80,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

На підприємствах промисловості зосереджено 136,5 млн. дол. (58,0%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної – 125,8 млн. дол. та добувної – 9,9 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 62,8 млн. дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 31,1 млн. дол., хімічну та нафтохімічну – 27,5 млн. дол.

В організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям, акумульовано – 55,2 млн. дол. (23,4% від загального обсягу), на підприємствах сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послугами – 23,3 млн. дол. (9,9%) на підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку – 12,0 млн. дол. (5,1%).

Вагому частку (45,8%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 107,8 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 43,7 млн.дол. (18,6%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (6,3%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький, Тиврівський.

Заборгованість підприємств області за кредитами та позиками, торговими кредитами та іншими зобов’язаннями (борговими інструментами) перед прямими іноземними інвесторами на 1 жовтня 2012р. становила 66,5 млн.дол.

Найбільші обсяги зобов’язань за борговими інструментами перед прямими інвесторами з Кіпру, Польщі та Російської Федерації.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу та боргових інструментів) на 1 жовтня 2012р. становив 302,0 млн.дол.

Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 жовтня 2012р. становив 167,1 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.