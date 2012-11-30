Опозиційний кандидат Мельничук пішов шукати правди в Євросуд

Кандидат в депутати від «Батьківщини» Іван Мельничук оскаржив в Європейському суді з прав людини дії ОВК №14, яка прийняла протиправне рішення про перерахунок голосів і фактично відібрала перемогу у опозиційного кандидата.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Батьківщини».

І.Мельничук просить суд визнати, що дії ОВК №14 порушують право на вільні вибори, закріплене статтею 3 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основних свобод людини.

У заяві кандидата в Європейський суд з прав людини наголошується, що ОВК прийняла рішення про перерахунок голосів вже після прийому протоколів ДВК, хоча закон дозволяє це лише під час прийому документів від дільничних комісій. Більш того, ОВК №14 під час перерахунку голосів не врахувала голоси 2301 виборця, «що призвело до спотворення реального волевиявлення виборців, порушення конституційного права громадян на участь в управлінні державними справами, вільно обирати і бути обраними в органи державної влади», підкреслюється в документі.

Мельничук в заяві нагадує про аналогічній справі «Ковач проти України», яка розглядалася в ЄСПЛ. Тоді суд прийшов до висновку, що рішення про скасування результатів голосування на виборчих дільницях є свавільним і порушує право на вільний вибір.

Як повідомлялося, за даними опозиції, за підрахунком голосів, здійсненому на підставі примірників протоколів ДВК в окрузі №14, кандидат від Об'єднаної опозиції И.Мельничук отримав 37002 голоси виборців, друге місце зайняв В.Жеребнюк з 34784 голосами. Проте вже після того, як ОВК отримала виборчі документи від дільничних комісій, невідомі пошкодили частина бюлетенів з голосами за И.Мельничука, заявляють в «Батьківщині».

На наступний же день його опонент подав до ОВК заяву з вимогою провести повторний підрахунок голосів. І хоча на той час на сайті ЦВК вже була зафіксована перемога опозиційного кандидата, комісія в порушення закону провела перерахунок, згідно якому переміг В.Жеребнюк. Об'єднана опозиція оскаржила рішення ОВК №14 в судах.

Однак Вінницький окружний адміністративний суд відмовив «Батьківщині» в задоволенні позову, а Вінницький апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляцію на це рішення. Кандидат від «Батьківщини» також оскаржив рішення ЦВК про встановлення результатів виборів в 14-м окрузі у Вищому адміністративному суді України.

Після того, як суд відмовив у задоволенні позовних вимог «Батьківщини», всі кошти національної юстиції були вичерпані.