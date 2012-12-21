Дружина проспала смерть чоловіка у вогні

Щодня на Вінниччині через необачність людей стаються пожежі. Так, 19 грудня від вогню загинув чоловік, а жінка отримала опіки голови та верхніх кінцівок.

Про це повідомило Управління Держтехногенбезпеки у Вінницькій області.

Через необережність під час паління загинув 36-річний мешканець села Думенки Хмільницького району. Чоловік повернувся додому близько десятої години вечора. Він залишався на кухні, коли його дружина пішла відпочивати.

Прокинувшись через дві години, жінка знайшла його серед диму уже бездиханним.

Для 47-річної мешканки села Пултівці Вінницького району все закінчилися не так трагічно. Пожежа розпочалася о пів на десяту годину вечора через порушення правил експлуатації пічного опалення. На грубі тривалий час сушилися дрова, які потім загорілися. Побачивши це жінка намагалася власноруч загасити полум’я, в результаті чого отримала опіки І-ІІ ступеня. Вогонь швидко розповсюджувався, тому врятувати будинок не вдалося.

З початку року на території області зареєстровано 1847 пожеж, на яких загинуло 80 людей.