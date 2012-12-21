Росія забракувала вінницький мед

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) ввела режим посиленого лабораторного контролю продукції ТОВ "Сільгосппідприємство "Мед Поділля" (Вінниця).

Як йдеться у повідомленні російського відомства, цей захіж застосовано через виявлення оксиметилфурфуролу при лабораторних дослідженнях меду, що надійшов з України з вказаного підприємства.

Оксиметилфурфурол утворюється при розкладанні цукрів. Тому за його концентрації судять про якість цукровмісних продуктів, зокрема, визначають якість меду. Зміст оксіметілфурфурола є одним з критеріїв для встановлення строків зберігання бджолиного меду і для виявлення його фальсифікатів. Згідно з ДСТУ 19792-2001 зміст ОМФ в 1 кг меду не повинна перевищувати 25 мг.[

Сільгосппідприємство "Мед Поділля" займається виробництвом і реалізацією меду, воску, прополісу, маточного молочка, пилку та іншої продукції бджільництва. З 2010 року компанія має своє представництво в Москві - ТОВ "РусУкрПродукт". У 2011 році підприємство збільшило чистий прибуток майже вдвічі порівняно з 2010 роком - до 1,21 мільйона гривень. Його чистий дохід минулого року скоротився на 17,8% - до 24,29 мільйона гривень.

