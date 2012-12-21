Першому заступнику Русина дали ордена

До професійного свята Дня міліції Президент відзначив першого заступника начальника Управління МВС України у Вінницькій області Сергія ГРИГОРЧУКА.

Про це йдеться в Указі Президента України Віктора Януковича № 708/2012 від 20 грудня 2012 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня міліції».

Зокрема, у документі йдеться: «За вагомий особистий внесок у зміцнення законності та правопорядку, боротьбу зі злочинністю, зразкове виконання службового обов'язку та високий професіоналізм постановляю:

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня ГРИГОРЧУКА Сергія Борисовича - першого заступника начальника Управління МВС України у Вінницькій області, полковника міліції.»