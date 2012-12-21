Головою вінницьких письменників став Петро Гордійчук

На позачергових звітно-виборних зборах Вінницької організації НСПУ, що відбулися вчора, 20 грудня, у залі обласного краєзнавчого музею, новим головою письменницької організації Вінниччини обрано Петра Гордійчука.

Ці перевибори були пов’язані з тим, що попередній лідер письменників області Михайло Каменюк обійняв посаду заступника голови НСПУ і приступив до виконання своїх обов’язків у столиці, повідомляє Вінниця.Інфо.

Петро Гордійчук – поет, журналіст, перекладач, донедавна очолював редакцію обласного літературно-мистецького журналу «Вінницький край».

У цих письменницьких зборах також взяли участь відповідальний секретар НСПУ Володимир Барна, представник Міжнародної організації «Вінницьке земляцтво» письменниця Ніна Гнатюк та заступник голови Вінницької обласної ради Юрій Медведєв.

До Вінницької організації Національної спілки письменників належить чотири десятки професійних майстрів пера, чверть із яких мешкає в районах області, а один – Григорій Усач – в Ізраїлі.