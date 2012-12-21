Житловий район «Академічний» будуватимуть 20 років

Житловий район «Академічний» , що розташований на межі м. Вінниці та с.Бохоники будуватимуть 20 років. Він розрахований на 15 тисяч жителів, повідомляє сайт Моя Вінниця.

- У 2012 році у мікрорайоні здали 3 житлових будинки у першому кварталі. Наступного, 2013 року здадуть ще 4 будинки. Перший квартал вже збудовано на 80%, і у вересні 2013 року його забуд.ову буде завершено, - повідомив заступник генерального директора концерну «Поділля» Андрій Очеретний. - Повна забудова мікрорайону запланована на 2030 рік