Чоловік намагався вкрасти пляшку текіли
11:19, 21 грудня 2012Вінниця
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У торговому центрі
Працівники міліції затримали чоловіка, який з торгового центру намагався викрасти пляшку текіли.
Про це повідомив СГЗ УМВС України у Вінницькій області.
Ввечері 20 грудня від охоронника одного з торгових центрів міста Ладижин надійшло повідомлення про те, що з приміщення закладу невідомий чоловік намагався винести пляшку текіли вартістю 300 гривень.
Прибувши на місце події, працівники міліції затримали 32-річного місцевого жителя та вилучили у нього викрадену пляшку дорогого міцного напою.
В діях чоловіка вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). За любов до дорогих алкогольних напоїв порушнику загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.
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