Чоловік намагався вкрасти пляшку текіли

Працівники міліції затримали чоловіка, який з торгового центру намагався викрасти пляшку текіли.

Про це повідомив СГЗ УМВС України у Вінницькій області.

Ввечері 20 грудня від охоронника одного з торгових центрів міста Ладижин надійшло повідомлення про те, що з приміщення закладу невідомий чоловік намагався винести пляшку текіли вартістю 300 гривень.

Прибувши на місце події, працівники міліції затримали 32-річного місцевого жителя та вилучили у нього викрадену пляшку дорогого міцного напою.

В діях чоловіка вбачаються ознаки правопорушення, передбачені ч.1 ст.185 КК України (крадіжка). За любов до дорогих алкогольних напоїв порушнику загрожує покарання до трьох років позбавлення волі.