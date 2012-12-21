Населення виробляє менше молока, ніж господарства

У січні-листопаді в усіх категоріях господарств Вінницької області виробництво молока збільшилося на 1,4% або 10,9 тис. тонн порівняно аналогічним періодом 2011 року до 792,7 тис. тонн.

Про це повідомляє управління інформаційних технологій Головного управління статистики у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, населенням Вінницької області було вироблено 80,9% від загальної кількості молока або 640,9 тис. тонн, що на 1,6% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 18,1% загальної кількості молока – 151,8 тис. тонн, що на 16,1% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.