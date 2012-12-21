Двох міліціонерів впіймали на хабарі

Прокуратурою Вінниці проводиться досудове розслідування у кримінальній провадженні за ч.3 ст.368 КК України за фактом вимагання і отримання хабара двома співробітниками УКР УМВС України у Вінницькій області.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Як стало відомо, два співробітника УКР УМВС України у Вінницькій області за сприяння не притягнення до кримінальної відповідальності громадянина і повернення вилучених під час обшуку речей вимагали у його дружини 10 тис. дол.

Під час запланованої зустрічі вона, діючи з відома і під контролем працівників управління УКР у Вінницькій області ДВБ МВС України, з метою викриття протиправних дій міліціонерів передала останнім частину хабара - грошові кошти в сумі 7000 грн. і 500 дол.

Це злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років і з конфіскацією майна.