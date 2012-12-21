Дістатися 37 сіл в семи районах все ще неможливо

За період з 3 до 21 грудня внаслідок погіршення погодних умов рятувальниками Вінниччини здійснено комплекс заходів стосовно забезпечення нормальних умов життєдіяльності на території регіону.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Так, за допомогою спецтехніки із снігових пасток витягнуто 355 авто (з них 16 карет швидкої допомоги), проводяться аварійно-рятувальні роботи на дорожньо-транспортних артеріях, здійснено 64 виїзди для проведення розчистки територій та доріг від уламків дерев. Також за допомогою інженерної техніки здійснюється розчистка найбільш ускладнених ділянок автошляхів.

Станом на 21 грудня на території Вінницької області внаслідок погодних умов залишаються нерозчищеними дороги до 37 населених пунктів в 7 районах області. Зокрема у Барському - 3, Жмеринському - 4, Тиврівському - 8, Могилів – Подільському - 6, Чернівецькому - 1, Хмільницькому - 13, Шаргородському - 2.

Лише за минулу добу підрозділами ТУ МНС здійснено 14 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт, під час яких було задіяно 18 одиниць техніки та 59 чоловік особового складу.

Із заметів було витягнуто 8 автомобілів. Випадки зафіксовані у Піщанському, Калинівському, Липовецькому, Могилів-Подільському, Мурованокуриловецькому, Немирівському, Томашпільському та Тиврівському районах.

Бійці служби «101» шість разів виїжджали на очищення дахів об’єктів життєзабезпечення від снігу та бурульок.