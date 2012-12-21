«Обморозна» статистика: четверо постраждалих за добу

20 грудня о 18:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини № 20 м. Крижопіль від чергового лікаря надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення лікарні надійшла жінка, 1954 року народження, жителька с. Городківка, з діагнозом «загальне переохолодження». Потерпіла отримала переохолодження у власному домогосподарстві.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Жінка госпіталізована в реанімаційне відділення районної лікарні, на даний час її стан задовільний.

Цього ж дня о 10:16 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №27 смт. Піщанка надійшло повідомлення, що в приймальне відділення лікарні було доставлено двох чоловіків: 1962 року народження, жителя смт Піщанка, та 1955 року народження, жителя м. Вінниця, з діагнозами «обмороження І-ІІ ступенів пальців обох ніг». Обмороження потерпілі отримали під час виконання ремонтних робіт автомобіля.

Постраждалих було доставлено в травматологічне відділення Вінницької клінічної лікарні №2, де їм було надано медичну допомогу.

21 грудня о 00:18 Шаргородські рятувальники отримали інформацію, що у місцеву лікарню було доставлено 25-річного жителя обласного центру, якому медики встановили діагноз «загальне переохолодження та алкогольне сп’яніння». На даний час потерпілий знаходиться у реанімаційному відділені лікарні.

Рятувальники в черговий раз попереджають громадян про небезпеку тривалого перебування на вулиці при низькій температурі.