Двоє дворічних дітей попеклися окропом

20 грудня о 10:55 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №8 м. Жмеринка від чергової лікарні надійшло повідомлення про те, що каретою швидкої допомоги у медичний заклад було доставлено хлопчика, 2010 року народження, жителя м. Жмеринка з діагнозом «термічний опік лівого стегна, живота, спини, лівого плечового суглобу».

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Опіки дитина отримала внаслідок виливання на себе окропу. На даний час потерпілий знаходиться в реанімаційному відділенні. Стан хлопчика – середньої важкості.

Наступного дня у Жмеринську районну лікарню карета швидкої доставила 2-річну дівчинку, місцеву жительку, з діагнозом «термічний опік другого ступеня шиї, лівого плеча, лівої руки і тулуба». Опіки, як і в попередньому випадку, отримані внаслідок необережного поводження з окропом.

Дитину було госпіталізовано до дитячого відділення лікарні.

Рятувальники звертаються до батьків із вимогою ретельніше слідкувати за своїми дітьми.