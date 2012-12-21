На «Поділлі» збудують ще два садочки

У Вінниці найближчим часом з`явиться два нових дитячих садочки.

Про це повідомляє сайт «Моя Вінниця» з посиланням на заступника директора будівельного концерну «Поділля» Андрія Очеретного.

За його словами, у найближчі роки в мікрорайоні планують збудувати ще 2 нових дитячих садочка - у 1-му та 8-му кварталах «Поділля».

Андрій Очеретний каже, що ці садочки будуватимуть вже не за кошти інвестора, а за кошти бюджетів різних рівнів. У 8 кварталі для будівництва садочка місце передбачили, - ділянка знаходиться у користуванні департаменту капітального будівництва Вінницької міської ради.