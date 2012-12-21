Жінка вчаділа через економність

20 грудня близько 11:00 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №6 м. Гнівань надійшло повідомлення про те, що у власному будинку отруїлась чадним газом 37-річна жінка.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Як з’ясувалося, жінка у нічний час палила піч для обігріву будинку та закрила заслінку димоходу, внаслідок чого приміщення згодом наповнилося смертельною дозою чадного газу. Тіло загиблої виявила сусідка.

Працівники служби «101» звертаються до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки під час використання обігрівальних приладів, адже необережність досить часто призводить до таких трагічних наслідків.