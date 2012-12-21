На Вінниччині зростають обсяги виробництва цукру

Про це повідомило головне управління статисткииу Вінницькій області.

В поточному році сезон цукроваріння в області розпочався в вересні. ереробкою цукрових буряків займалось 9 цукрових заводів, які розташовані в 8 районах.

Найпотужнішими в цій галузі нині є Гайсинське ТОВ «Продовольча компанія «Зоря Поділля», Крижопільське ПАТ «Продовольча компанія «Поділля» та ТОВ «Хмільницьке». На них припадає більше половини обласного випуску цукру.

За січень–листопад в області вироблено 315,2 тис. тонн цукру білого кристалічного (16,9% від загальнодержавного виробництва), що на 22,6 відсотка більше відповідного періоду минулого року.

Частково переробляли цукрові буряки на давальницьких умовах 5 підприємств області, ними було вироблено 70,2 тис. тонн цукру.

На складах виробників станом на 1 грудня 2012 року залишки цукру становили 173,5 тис. тонн (55,1% від виробленого).