Вінничан вкрав 115 ялинок

Міліція затримала вінничанина, який нелегально перевозив 115 новорічних ялинок

Про це під час прес-конференції розповів заступник начальника Управління громадської безпеки УМВС Юрій Рекало.

Напередодні новорічних та Різдвяних свят працівники міліції спільно з представниками лісового господарства здійснюють посилений контроль за охороною хвойних насаджень, лісових масивів, прилеглих до населених пунктів та автошляхів, перевіряють ринки з метою запобігання незаконній вирубці хвойних дерев. Для цього створені мобільні групи, якої працюють на території Вінниччини.

Так днями в Чечельницькому районі працівники міліції зупинили автомобіль, водій якого перевозив 115 ялинок без будь-яких документів. За даним фактом зараз проводиться перевірка для прийняття відповідного рішення згідно чинного законодавства.

З метою недопущення правопорушень, пов’язаних з незаконною порубкою дерев хвойної породи, в минулому році працівники лісового господарства започаткували електронне чипування новорічних ялинок. На кожній ялинці, яка продається без порушень законодавства, має бути електронний чип з номером. Цей номер занесений до електронної бази лісгоспу і в будь-який час доби, зателефонувавши за вказаним на чипі телефоном, можна дізнатись про легальність продажу тієї чи іншої ялинки.

Адміністративну відповідальність за даний вид правопорушень нестиме як продавець, так і покупець. Сума штрафу становить від 189 до 1753 гривень. В цьому році в місті Вінниці працівниками лісгоспу складено сім таких адмінпротоколів.

Підприємці, які перевозять для продажу новорічні ялинки, повинні мати при собі накладну з лісництва, сертифікат радіаційного обстеження дерев та дозвіл на торгівлю.

У Вінниці працює 14 базарів, де можна придбати ялинку.